Gentile: «Champions? Il Milan può ancora cambiare la storia del girone»

Riccardo Gentile ha parlato di Milan e del complicato girone di Champions League in cui è capitato. Ecco cosa ha detto

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del girone di Champions League del Milan. Ecco le parole del giornalista.

GIRONE CHAMPIONS – «Il Milan è capitato in un girone veramente complicato: c’è il Liverpool che è ingiocabile e l’Atletico Madrid che è una squadra sempre scomoda. il Milan tutto voleva tranne che perdere le prime due, poi c’è il Porto che l’anno scorso ha eliminato la Juve dalla Champions. Le cose si sono messe male, ma il Milan è ancora in grado di cambiare la storia di questo girone; come? Intatnto servono due vittorie con il Porto, ma non sono scontate».