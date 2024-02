Gentile elogia il Milan: «Pur avendo tanti problemi è riuscito a mantenere la classifica. Sull'Europa League...»

Gentile elogia il Milan: «Pur avendo tanti problemi è riuscita a mantenere la classifica. Sull’Europa League…». Le dichiarazioni

Il giornalista Riccardo Gentile ha parlato a SkySport in vista del match di Europa League tra Milan e Rennes.

PAROLE – «Ha dimostrato di essere in grado di reagire in un momento complicato dal punto di vista dell’infermeria. Magari non è stato stati brillanti in tutte le partite ma sicuramente i risultati l’hanno confortato. Anche contro il Napoli, il primo tempo non è stato spettacolare ma poi si è chiuso bene. Pur avendo tanti problemi è riuscito a mantenere questa classifica e avvicinare la Juventus. In Europa League è l’unica via per vincere un trofeo in questa stagione».