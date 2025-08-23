Genoa Lecce, sarà sfida tra bomber ex Milan! Camarda contro Colombo… Le ultimissime sulle formazioni e sui rossoneri

L’inizio del campionato riserva subito una sfida affascinante che vede protagonisti due giovani attaccanti con un passato comune nel settore giovanile del Milan. Per la sfida tra Genoa e Lecce, le probabili formazioni vedono in campo due bomber cresciuti e forgiati a Milanello: da una parte Lorenzo Colombo e dall’altra Francesco Camarda. Un vero e proprio derby tra talenti che la dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare e Massimiliano Allegri, tiene d’occhio con grande attenzione.

Nel Genoa di Vieira, il ruolo di punta centrale nel modulo 4-2-3-1 sarà affidato a Lorenzo Colombo. Per lui, dopo la stagione all’Empoli, si tratta di una nuova e importantissima tappa in Serie A. Il giocatore, con le sue doti fisiche e la sua abilità nel finalizzare, avrà l’occasione di guidare l’attacco del Grifone e di dimostrare di poter essere un attaccante da massima serie. Per Colombo è l’anno della consacrazione, l’opportunità di convincere il Milan del suo valore per un eventuale futuro ritorno a casa.

Dall’altra parte, nel Lecce di Di Francesco, l’esordio è di quelli che fanno sognare i tifosi. Il tecnico ha scelto di puntare su un giovanissimo talento del calibro di Francesco Camarda, appena diciassettenne. Il prodigio del vivaio rossonero, che ha già fatto parlare di sé per i record di gol segnati nelle giovanili, si troverà a fare il suo debutto da titolare in Serie A. Un salto nel mondo del calcio professionistico che lo vedrà impegnato subito in una partita cruciale, con la possibilità di dimostrare che il suo talento non è limitato ai campionati giovanili.

Per i tifosi del Milan, la sfida sarà un’occasione per valutare la crescita di due dei loro giovani più promettenti, due perle del vivaio rossonero ora chiamate a fare la differenza in altri contesti per la loro consacrazione.