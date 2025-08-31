Genoa Juve 0-1: vittoria sofferta per i bianconeri in trasferta. Vlahovic decisivo, ma che brivido finale! Il resoconto del match

Genoa Juve 0-1: sofferta vittoria dei bianconeri che passano grazie ad un’altra rete di Dusan Vlahovic. Traversa nel finale dei padroni di casa

La Juventus di Igor Tudor conquista la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, ma deve sudare fino all’ultimo secondo per avere la meglio su un Genoa mai domo. Il match, disputato al “Ferraris”, si è concluso con un risicato 1-0 in favore dei bianconeri, un risultato che testimonia la grande fatica della squadra ospite nel superare un avversario ben organizzato e combattivo. La rete decisiva porta la firma di Dusan Vlahovic, subentrato nella ripresa, ma il vero eroe di giornata, a conti fatti, potrebbe essere la traversa che a tempo scaduto ha negato il pareggio al grifone.

La partita è stata un’autentica battaglia, con il primo tempo caratterizzato da ritmi non elevatissimi e da una fase di studio prolungata. Il Genoa, squadra solida e ben costruita, non ha mai concesso spazi, mentre la Juventus ha faticato a trovare la giusta ispirazione per rendersi pericolosa. Le uniche occasioni degne di nota sono arrivate nel finale di frazione: prima con Ellertsson che ha impegnato l’ottimo Di Gregorio, poi con l’intervento prodigioso di Leali che ha salvato la porta genoana sulla conclusione di Gatti. Un’occasione clamorosa è capitata anche a David, che a porta spalancata non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa, la gara ha mantenuto lo stesso copione, con il Genoa che ha provato a farsi vedere in avanti, mettendo in difficoltà la retroguardia bianconera. Stanciu e Colombo hanno provato a scuotere i padroni di casa, ma senza successo. È stato a quel punto che la mossa vincente è arrivata dalla panchina della Juventus. L’ingresso di Filip Kostic e di Dusan Vlahovic ha cambiato radicalmente il volto della partita. È bastato un solo minuto, e undici dopo il loro ingresso in campo, l’asse serbo ha confezionato il gol decisivo: corner perfetto di Kostic e stacco imperioso di Vlahovic, che di testa non ha lasciato scampo a Leali. Un’azione fulminea che ha spezzato l’equilibrio di un match che sembrava destinato al pareggio.

Negli ultimi minuti, il Genoa, spinto anche dai cambi voluti dal suo allenatore che ha schierato un assetto più offensivo, ha cercato con tutte le sue forze il pareggio. La difesa della Juventus ha retto, ma non senza affanni. Le occasioni più importanti sono capitate a Thorsby ed Ekuban, con Di Gregorio che si è superato con la punta delle dita per deviare un tiro in corner. L’ultima azione, quella che ha fatto trattenere il respiro a tutti i tifosi bianconeri, è arrivata sugli sviluppi del corner, quando il colpo di testa di Masini si è stampato sulla traversa, spegnendo le speranze del grifone e regalando tre punti d’oro alla Juventus.

Una vittoria che fa morale per la Juventus e per il suo allenatore Tudor, che ha saputo leggere la partita e intervenire al momento giusto. L’attacco bianconero ha dimostrato ancora una volta la sua forza, con Vlahovic che ha confermato il suo fiuto del gol. D’altro canto, il Genoa ha dimostrato di essere una squadra tosta, che ha lottato fino all’ultimo, e che potrà dare filo da torcere a molte altre squadre nel prosieguo del campionato. Intanto, si registrano importanti novità anche sul fronte milanista, con Tare diventato il nuovo direttore sportivo del Milan, affiancando l’ex juventino Allegri, da poco nuovo allenatore dei rossoneri.