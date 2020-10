Genoa, il ds Faggiano: «Andremo a Verona con la Primavera»

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha commentato la drastica situazione in cui versano i rossoblu dopo i contagi Covid

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, intervistato da Radio Punto Nuovo, ha fatto il punto della situazione in casa rossoblu (dopo i contagi Covid) in vista dei prossimi impegni in Serie A:

«Andremo a Verona con la Primavera. La salute e l’andamento del campionato non sono tutelati. Per salvare il campionato forse dovremmo fare 4-5 mesi in una bolla come è successo in NBA, ma se l’avessimo detto prima si sarebbero rivoltati tutti».