Genoa, ecco Scamacca: il centravanti torna al gol contro il Parma

Il Genoa ha risposto al vantaggio del Parma realizzato da Graziano Pellè trovando il gol del pareggio a inizio ripresa di Gianluca Scamacca

Il Genoa ha risposto al vantaggio del Parma realizzato in rovesciata da Graziano Pellè trovando il gol del pareggio a inizio ripresa di Gianluca Scamacca, entrato all’intervallo per Shomurodov.

Il centravanti rossoblu ha superato Sepe con una deviazione ravvicinata su un tiro-cross di Zappacosta. Scamacca non segnava dal 4 novembre e questo è il suo terzo gol in A, il settimo in totale quest’anno.

Il centravanti è stato seguito a lungo anche dal Milan e potrebbe tornare di moda in estate.