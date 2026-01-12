News
Genoa Cagliari 3-0: De Rossi esulta nel segno di Colombo. Il resoconto del match
Genoa Cagliari 3-0: dopo il pareggio contro il Milan gli uomini di De Rossi raccolgono tre punti molto importanti
Dopo un mese di digiuno e cinque gare di sofferenza, il Genoa torna a far festa a Marassi. Nel posticipo pomeridiano della 20ª giornata, la squadra ligure travolge il Cagliari con un netto 3-0, firmando un sorpasso fondamentale in ottica salvezza e agganciando proprio i sardi in classifica.
Genoa Cagliari 3-0, Colombo è on-fire: il Milan sorride per il riscatto
Il protagonista assoluto del pomeriggio è ancora Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan ha sbloccato il match dopo soli sette minuti, confermando un momento di forma strepitoso:
- Tripletta di fila: Terzo gol consecutivo per Lorenzo, che dopo aver punito Pisa e Milan, ha messo la firma anche sul Cagliari.
- Il conto dei gol: quinta rete stagionale. il che lo porta a completare il primo degli obiettivi per l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
- Gara archiviata: Dopo il vantaggio lampo, il Genoa ha chiuso i conti nel finale grazie ai sigilli di Frendrup e Ostigard, regalando una serata di respiro a tutto l’ambiente rossoblù.
La classifica e i riflessi sul Milan
Con questo successo, il Genoa respira e si allontana dalle sabbie mobili, un fattore decisivo per le casse del Milan: ricordiamo che la salvezza del Grifone è la condizione necessaria affinché i rossoneri incassino i 10 milioni del riscatto di Colombo. La giornata si chiuderà stasera con Juventus-Cremonese, match che il Milan osserverà con attenzione per capire se i bianconeri accorceranno le distanze.