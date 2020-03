Gdm – Milan, area sportiva lontana da Milanello da due giorni, c’è Gazidis

Sono giorni delicatissimi per i rossoneri: a Milanello negli ultimi due giorni l’unica figura dirigenziale presenta è stata quella di Gazidis

Sono giorni delicati, anzi delicatissimi in casa Milan. L’ennesima rivoluzione societaria infatti è stata avviata, questa volta con un anticipo vertiginoso rispetto al termine della stagione. L’intervista di Boban alla Gazzetta è stata fatale: il dirigente croato sicuramente non farà parte della dirigenza rossonera anche l’anno prossimo e anche per Maldini e Massara c’è il rischio concreto che si arrivi alla rottura.

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il nuovo assetto societario inizia già a manifestarsi: ieri a Milanello non erano presenti i dirigenti dell’area sportiva così come non lo erano oggi a San Siro per la rifinitura pre gara, al loro posto, a bordo campo, c’era Gazidis. Nonostante quindi manchino ancora le ufficialità, il passaggio di consegne al Milan è già avvenuto.