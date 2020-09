Gazzetta, Sheva: “Ho fiducia nel milan. Campionato per tanti”

Gazzetta, all’interno la lunga intervista rilasciata dal campione rossonero alla rosea, tra i temi affrontati ovviamente il Milan

Gazzetta, all’interno la lunga intervista rilasciata dal campione rossonero alla rosea, tra i temi affrontati ovviamente il Milan.

FIDUCIA NEL MILAN- «Ho fiducia nel Milan. Campionato per tanti». Così la rosea odierna in prima pagina con il campione rossonero che ha parlato anche del campionato, menzionando Pirlo, nuovo tecnico della Juventus: «Pirlo farà bene». Parole che suonano come un augurio e come una speranza.