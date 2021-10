Gazzetta: «Milano è Europa, tenersi la Champions è questione di dna»

La notte di Milan e Inter per la storia e il futuro. Tenersi la Champions è questione di DNA. Solo un punto in due turni per le milanesi…

«Milano è Europa» – così scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Solo un punto complessivo in due turni per le milanesi.

I nerazzurri non possono fallire contro lo Sheriff. Il Diavolo sogna il blitz nello stadio dove Ibra fede una magia contro l’Italia. Il Milan si aggrappa a Tonali, la sua crescita è stata esponenziale e i suoi approcci alla gara sono sempre stati determinanti. L’Inter si affida a Barella per risalire la china.

Il team di Pioli sa di essere forte, lo ha dimostrato da mesi. Ora al secondo posto, da imbattuto in Serie A. Le due sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid non hanno assolutamente spento l’autostima anzi l’hanno consolidata. Ora l’ultimo step: battere il Porto per togliersi quello zero immeritato in classifica.