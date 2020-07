Gazzetta: l’Inter sogna Lionel Messi, operazione da 260 milioni

Gazzetta dello Sport: giovedì 30 luglio, l’Inter sogna il grande colpo, Lionel Messi, ma per farlo servirebbero 260 milioni di euro

L’Inter è in piena lotta per il secondo posto in campionato. In questo momento i nerazzurri sono davanti di un solo punto ad Atalanta e Lazio e sabato ci sarà lo scontro diretto contro gli orobici.

Nel frattempo, Zhang e Marotta starebbero progettando il futuro del club e stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sul fronte mercato vigila il sogno proibito, Lionel Messi. L’unico ostacolo sarebbe il costo dell’ingaggio: per quattro anni sarebbero 260 milioni di euro lordi.