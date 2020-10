Gazzetta dello Sport: la Juventus cade a Torino contro il Barcellona. Annullati tre gol ai bianconeri per fuorigioco

«La Juve in fuorigioco» – è questo il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Barcellona domina e batte i bianconeri 2-0.

«La Vecchia Signora in difficoltà, i catalani comandano. Decidono Dembelé e Messi, ma il risultato poteva essere più rotondo. Prima sconfitta per Pirlo che ritiene utile per crescere come squadra».