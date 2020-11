Gazzetta: «Il Milan ha i numeri per restare in testa alla classifica»

Gazzetta dello Sport: il Milan ha i numeri per restare al comando della classifica. Zlatan Ibrahimovic guida il gruppo rossonero

«Il Milan ha i numeri» – così titola la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I rossoneri avrebbero le statistiche dalla loro parte per puntare anche allo scudetto.

«Zlatan e i suoi fratellini sanno resistere agli urti, c’è tutto per restare in vetta alla classifica» – aggiunge la rosea. Il Diavolo ha tutte le carte in regola per puntare a qualcosa di più di una semplice qualificazione Champions, mentre le avversarie steccano.