Gazzetta dello Sport: «Milan, torna Pioli per volare anche in coppa»

Gazzetta dello Sport: Stefano Pioli torna disponibile, grazie alla doppia negatività del tampone. Questa sera il Milan sfiderà il Celtic

«Milan, torna Pioli per volare anche in coppa» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Questa sera, ore 18:55, il Diavolo sfiderà il Celtic a San Siro nel match valido per la quinta giornata di Europa League. I rossoneri non devono stare a fare calcoli: fondamentale vincere per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi.