Gazzetta dello Sport: «Milan torna anche Ibrahimovic, atteso nel weekend»

Gazzetta dello Sport: giovedì 7 maggio, in primo piano a destra il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, atteso nel weekend

«Milan torna anche Ibra, è atteso nel weekend» – così in prima pagina la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I rossoneri stanno per tornare ad allenarsi in vista della possibile ripresa del campionato.

Tra martedì, mercoledì e questa mattina i giocatori hanno iniziato i test presso la Clinica La Madonnina. Oggi pomeriggio «subito in 14 a Milanello per svolgere il prime sedute individuali».