Gazzetta dello Sport: «Covid, si alla norma UEFA»

Gazzetta dello Sport: giovedì 1 ottobre. La Lega Calcio sarebbe pronto a fare sua la regola Covid. Il ministro Spadafora…

«Covid, si alla norma UEFA» – così in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, afferma che non ci sarebbero le condizioni necessarie per fermare i rispettivi campionati.

«Nessun positivo al Napoli. La Lega è pronta a fare sua la regola. Ma non decide sul rinvio di Genoa-Torino». Cairo: «Qualsiasi decisione valga per tutti, per tutta la stagione e da subito».