Gazzetta dello Sport: «100 milioni per il Milan», i dettagli

Gazzetta dello Sport: conti migliori, primo posto, nuovo stadio e calciomercato. Ora Elliott è pronto a nuove sfide

«100 milioni per il Milan» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il Diavolo ha migliorato il proprio bilancio da 190 milioni a 96 di rosso. Un anno per arrivare alla parità di bilancio e finalmente iniziare il processo di crescita anche sul mercato in entrata.

Il primo posto è uno dei simboli di questo inizio di stagione, l’attacco rossonero segna anche se nelle ultime partite si sono evidenziati problemi difensivi (6 gol subiti in tre partite). Unica pecca arriva dal girone di Champions League con i soli zero punti in classifica.

A gennaio il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto a mettere a disposizione di Paolo Maldini un conguaglio economico importante per chiudere Faivre, oggetto desiderio di Pioli già in questa ultima sessione di mercato estiva, ma soprattutto si starebbe lavorando sui rinnovi di Theo Hernandez, Leao e Bennacer (raddoppiare i loro stipendi è la strategia per trattenerli a Milanello il più a lungo possibile).