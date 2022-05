Gazidis: «Vogliamo essere di nuovo competitivi a livello di Champions League». Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Ivan Gazidis ha parlato della questione nuovo stadio di Milano ai microfoni del The Guardian. Ecco le parole dell’amministratore delegato rossonero:

«Vogliamo essere di nuovo competitivi a livello di Champions League. Siamo ancora in modalità crescita perché i nostri giovani non avevano mai giocato in Champions League prima della scorsa stagione. Puntiamo a un miglioramento anno dopo anno. In questa stagione non abbiamo mai parlato [pubblicamente] di vincere lo scudetto ma era il nostro obiettivo interno. Sapevamo che il sogno sarebbe stato raggiunto solo con un duro lavoro».