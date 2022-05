Gazidis: «La vera Superlega è la Premier League…». Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Ivan Gazidis ha parlato della Superlega ai microfoni del The Guardian. Ecco le parole dell’amministratore delegato rossonero:

«Guarda, la vera Super League è la Premier League che ha un pubblico globale e si sta allontanando dagli altri campionati europei. Se non facciamo nulla, quello sarà il futuro del calcio. Ho vissuto in quella bolla e la Premier League ha fatto un lavoro fantastico. Ma la proposta della Super League è stata vista in modo molto diverso in Italia rispetto all’Inghilterra».