Gazidis: «Grazie ai tifosi, nuove partnership per il futuro». Le parole dell’ad del Milan

Ivan Gazidis ha parlato a Milan TV.

RADUNO – «E’ sempre un’emozione essere qui con i tifosi. Vorrei dire grazie ai nostri tifosi perché sono sempre qua con noi, durante questa stagione speciale e anche per la nuova stagione. Dobbiamo ricominciare ancora con ambizione e una voglia di migliorare. Dopo un successo come quello della scorsa stagione questa è una sfida, ma siamo pronti».

NUOVE PARTNERSHIP – «Abbiamo, oggi, per la prima volta, la nuova maglia di Puma con lo scudetto. Abbiamo anche una nuova partnership con Konami ed è importante per lo sviluppo del club e per il futuro. Siamo molto orgogliosi di avere questi due grandi marchi con noi».

SCUDETTO – «Tutti assieme abbiamo creato il successo della scorsa stagione, questo ambiente di unità e questo rapporto con i nostri tifosi e con le partnership».