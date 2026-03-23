Gattuso nei guai, i playoff sono maledetti: in sei fuori causa

Il ct Gattuso deve fare i conti con le tante assenze: il numero potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore

Quattro giorni di sofferenza. L’Italia inizia oggi il raduno in vista della sfida playoff contro l’Irlanda del Nord e lo fa non certo sotto i migliori auspici. La brutta sorpresa avuta dal ct Gattuso nel primo giorno è stata data da Federico Chiesa: dopo i controlli dello staff medico della Figc, l’esterno del Liverpool è stato dichiarato non disponibile per la partita di giovedì e neanche per quella eventuale di lunedì prossimo.

Un’assenza che pesa e fa rumore perché la convocazione dell’ex Juventus aveva già fatto discutere. Il giocatore, infatti, sta giocando molto poco con il Liverpool e vederlo nella lista dei 28 convocati aveva colto un po’ tutti di sorpresa. Al suo posto è stato ora chiamato Cambiaghi del Bologna, ma intanto il ct spera che non ci siano ulteriori sorprese. Qualche dubbio c’è visto che in questo periodo di infortunati in casa Italia se ne contano fin troppi.

Conti alla mano, quello di Chiesa è il sesto calciatore costretto a dare forfait: prima di lui, si erano infortunati anche Di Lorenzo, Gabbia, Verratti, Zaccagni e Vergara, tutti in orbita convocazioni prima di farsi male.

Emergenza Italia, Gattuso senza pace: i casi Bastoni e Mancini

Un elenco che potrebbe ulteriormente crescere nelle prossime ore. Non ci sarà, ad esempio, contro l’Irlanda del Nord sicuramente Scamacca, alle prese con una lesione dell’adduttore destro: l’attaccante dell’Atalanta sarà comunque in ritiro con l’Italia, sperando di poter tornare a disposizione per l’eventuale finale playoff.

Mancini in dubbio per i playoff (Instagram Gianluca Mancini) – Milannews24.com

A Coverciano ci sono anche Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini: l’interista è alle prese con la contusione alla tibia che gli ha fatto saltare le ultime partite, il romanista con il problema al polpaccio che lo ha costretto ad uscire durante Roma-Lecce. Entrambi dovrebbero farcela a recuperare per giovedì, ma la conferma la si avrà soltanto nei prossimi giorni con i primi allenamenti della Nazionale in vista della sfida di Bergamo.

Gattuso incrocia le dita e spera che i playoff non si trasformino in una maledizione: c’è bisogno anche di un pizzico di fortuna per riportare l’Italia ai Mondiali dopo 12 anni di attesa e l’inizio non è stato certo dei migliori. Il ct da oggi si metterà al lavoro e proverà a mettere la migliore formazione possibile per raggiungere l’obiettivo iridato.