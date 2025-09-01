Connect with us

HANNO DETTO

Gattuso fa il punto sulla Nazionale: «Problema per Scamacca, sui due ex Milan Tonali e Donnarumma...»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Capello e la stoccata a Tare: «Ma veramente si è accorto adesso che…»

HANNO DETTO

Tare Milan, il commento su di lui del giornalista di Sky Sport! E sul mercato...

HANNO DETTO

Mercato Milan, Compagnoni perplesso: «I rossoneri hanno preso giocatori forti ma ci sono diverse cose che mi lasciano basito. E Allegri…»

HANNO DETTO

Rabiot Milan, le dichiarazioni di De Zerbi in conferenza stampa! Operazione chiusa

HANNO DETTO

Gattuso fa il punto sulla Nazionale: «Problema per Scamacca, sui due ex Milan Tonali e Donnarumma…»

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Gattuso

Gattuso fa il punto sulla Nazionale: «Problema per Scamacca, sui due ex Milan Tonali e Donnarumma…». Le ultimissime sui rossoneri

Scamacca resta qui e lo valuteremo. Ha fastidi al ginocchio ma resta qua con noi. Donnarumma deve sistemare alcune cose, farà visite mediche e poi metterà la firma sul contratto col Manchester City. Anche Tonali andrà gestito. Gli altri sono tutti al 100%”. Sono le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan, in vista dell’impegno contro l’Estonia. L’allenatore ha fornito un quadro chiaro delle condizioni dei suoi convocati, tranquillizzando sulla maggior parte di loro, pur sottolineando la necessità di gestire alcuni elementi di spicco.

L’attenzione si è concentrata in particolare su tre nomi: Gianluca Scamacca, che pur non essendo al meglio non lascerà il ritiro, Sandro Tonali, che sarà gestito con cautela, e soprattutto Gigio Donnarumma, che è ormai a un passo dal trasferirsi al Manchester City. Le parole di Gattuso confermano le voci che circolavano da giorni e che vedevano il portiere azzurro pronto a lasciare l’Italia per un’avventura in Premier League.

Il CT si è espresso anche sul tema dei giocatori italiani in Serie A, un argomento che spesso fa discutere. “Leoni è giovane e va in Premier con una giusta valutazione. Anche Raspadori, abbiamo tanti italiani all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi italiani e lo dice l’ultimo record negativo”, ha dichiarato Gattuso. L’allenatore ha riconosciuto la tendenza dei talenti italiani a spostarsi all’estero, ma ha anche cercato di infondere fiducia nel potenziale dei giocatori a sua disposizione.

“Ora però dobbiamo pensare di tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Spero però di vedere più italiani nel nostro campionato”, ha concluso il CT. Un auspicio che rivela la sua speranza di un futuro in cui i club italiani tornino a valorizzare maggiormente i talenti nazionali, offrendo loro lo spazio necessario per crescere e affermarsi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.