Gattuso fa il punto sulla Nazionale: «Problema per Scamacca, sui due ex Milan Tonali e Donnarumma…». Le ultimissime sui rossoneri

“Scamacca resta qui e lo valuteremo. Ha fastidi al ginocchio ma resta qua con noi. Donnarumma deve sistemare alcune cose, farà visite mediche e poi metterà la firma sul contratto col Manchester City. Anche Tonali andrà gestito. Gli altri sono tutti al 100%”. Sono le parole del commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ex allenatore del Milan, in vista dell’impegno contro l’Estonia. L’allenatore ha fornito un quadro chiaro delle condizioni dei suoi convocati, tranquillizzando sulla maggior parte di loro, pur sottolineando la necessità di gestire alcuni elementi di spicco.

L’attenzione si è concentrata in particolare su tre nomi: Gianluca Scamacca, che pur non essendo al meglio non lascerà il ritiro, Sandro Tonali, che sarà gestito con cautela, e soprattutto Gigio Donnarumma, che è ormai a un passo dal trasferirsi al Manchester City. Le parole di Gattuso confermano le voci che circolavano da giorni e che vedevano il portiere azzurro pronto a lasciare l’Italia per un’avventura in Premier League.

Il CT si è espresso anche sul tema dei giocatori italiani in Serie A, un argomento che spesso fa discutere. “Leoni è giovane e va in Premier con una giusta valutazione. Anche Raspadori, abbiamo tanti italiani all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi italiani e lo dice l’ultimo record negativo”, ha dichiarato Gattuso. L’allenatore ha riconosciuto la tendenza dei talenti italiani a spostarsi all’estero, ma ha anche cercato di infondere fiducia nel potenziale dei giocatori a sua disposizione.

“Ora però dobbiamo pensare di tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Spero però di vedere più italiani nel nostro campionato”, ha concluso il CT. Un auspicio che rivela la sua speranza di un futuro in cui i club italiani tornino a valorizzare maggiormente i talenti nazionali, offrendo loro lo spazio necessario per crescere e affermarsi.