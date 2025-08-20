Gattuso a Milanello: le risate di Buffon e Maignan, l’abbraccio tra Modric e Bonucci – VIDEO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Una giornata ricca di emozioni e nostalgia quella vissuta a Milanello, come testimonia il video pubblicato sul canale YouTube ufficiale del Milan. Il ritorno di Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale, è stato accolto con grande affetto. La leggenda rossonera, accompagnato da un gruppo d’eccezione che include il capo delegazione Gianluigi Buffon e l’assistente Leonardo Bonucci, ha salutato calorosamente lo staff di Massimiliano Allegri e i calciatori italiani della rosa.

Le immagini mostrano abbracci sinceri e sorrisi, a testimonianza di un legame che va oltre i colori sociali. L’incontro è servito anche a fare il punto della situazione sui giocatori del Milan in ottica Nazionale. Particolarmente interessanti sono stati i colloqui fitti tra Mike Maignan e Gigi Buffon. L’eredità del portiere della Nazionale è passata di mano, e vederli confrontarsi è stato un momento di grande significato per gli appassionati di calcio. I due giganti hanno scambiato opinioni e consigli, dimostrando la loro stima reciproca.

Altri momenti che hanno colpito l’attenzione sono stati i colloqui tra Luka Modric e Leonardo Bonucci, e tra il croato e Buffon. Segnali di grande rispetto e ammirazione tra campioni di livello assoluto. La visita di Gattuso, Buffon e Bonucci a Milanello è stata un’occasione per rafforzare i legami tra club e Nazionale, e un’emozionante testimonianza di come i grandi campioni del passato siano ancora oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni.