Published

9 secondi ago

on

By

Gattuso in vista a Milanello, il recap della giornata: sorrisi e abbracci per l’ex allenatore del Milan. Le ultimissime sui rossoneri

C’è un filo che lega indissolubilmente il passato al presente, e questa mattina quel filo ha riportato Gennaro Gattuso a Milanello, un luogo che per lui è sempre stato molto più di un semplice centro sportivo. Proseguendo il suo tour nei ritiri dei club di Serie A in vista degli impegni di settembre della Nazionale, il commissario tecnico ha fatto visita al Milan, la squadra di cui è stato una vera e propria bandiera. Il suo ritorno ha evocato ricordi gloriosi, legati a un’avventura in rossonero che lo ha visto alzare trofei prestigiosi: due Champions League, due Supercoppe UEFA, una Coppa del Mondo per Club, due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Un percorso da calciatore che lo ha consacrato nel gotha del calcio, prima di tornare dal 2017 al 2019 anche in veste di allenatore.

Accompagnato da volti noti come il capo delegazione Gianluigi Buffon e gli assistenti Luigi Riccio (suo storico vice al Milan) e Leonardo Bonucci (con un trascorso in maglia rossonera nella stagione 2017/2018), il commissario tecnico è stato accolto con grande affetto dal direttore sportivo Igli Tare e dal team manager Alberto Marangon. Ma il momento più atteso è stato l’incontro con l’allenatore Massimiliano Allegri. I due, ex compagni di squadra al Perugia ed ex allenatore e calciatore proprio al Milan, si sono intrattenuti in un lungo colloquio, a dimostrazione del profondo legame che li unisce.

Gattuso ha poi assistito alla seduta di allenamento, osservando da vicino il lavoro della squadra di Allegri in vista delle prossime sfide. Al termine, non ha mancato di salutare tutti i calciatori e i membri dello staff tecnico, confermando il suo legame speciale con l’ambiente rossonero. Un ritorno che unisce il passato glorioso del Milan con il presente della Nazionale.

