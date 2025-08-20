Connect with us

Gattuso a Milanello e l'incontro con Allegri, i sorrisi di Maigan e Buffon: tutte le foto di giornata

Gattuso a Milanello e l’incontro con Allegri, i sorrisi di Maigan e Buffon: tutte le foto di giornata. Le ultimissime sui rossoneri

Una giornata speciale quella odierna a Milanello, con il ritorno di volti noti e graditissimi. Il Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha fatto visita al centro sportivo rossonero insieme al suo staff, che include figure di spicco come il capo delegazione Gianluigi Buffon e l’assistente Leonardo Bonucci. Il motivo della visita rientra nel tour che la Federazione sta compiendo per i club di Serie A, con l’obiettivo di monitorare i giocatori in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

La presenza del gruppo azzurro è stata l’occasione per un incontro con mister Massimiliano Allegri e il suo staff. Gattuso, storico ex rossonero, ha potuto confrontarsi con l’allenatore e la dirigenza milanista, discutendo delle condizioni dei giocatori e dei piani per la stagione. L’incontro è avvenuto in un clima di grande cordialità, dimostrando il forte legame tra il Milan e la Nazionale.

Il momento più significativo della giornata, tuttavia, è stato l’incontro tra due giganti del calcio: Gianluigi Buffon e Mike Maignan. L’ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale ha avuto un confronto diretto con il numero uno del Milan. I due portieri hanno scambiato impressioni e consigli, in un vero e proprio passaggio di consegne ideale tra il passato e il presente del calcio italiano. L’ammirazione reciproca tra i due non è un segreto, e l’occasione è stata preziosa per Maignan, che ha potuto confrontarsi con uno dei più grandi portieri di tutti i tempi.

