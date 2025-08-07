Gattuso, visita in un nuovo centro sportivo per il CT della Nazionale ex Milan: oggi è stato a Bologna. Le ultimissime sui rossoneri

La presenza di Gennaro Gattuso al centro sportivo del Bologna ha acceso i riflettori sul suo ruolo di commissario tecnico della Nazionale. L’ex allenatore del Milan, oggi CT degli Azzurri, ha continuato il suo tour tra i ritiri delle squadre di Serie A per monitorare da vicino i talenti del nostro campionato.

Gattuso, insieme ai suoi collaboratori Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, e al capo delegazione Gianluigi Buffon, è stato accolto a Casteldebole dall’allenatore Vincenzo Italiano, dal responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e dal direttore sportivo Marco Di Vaio. Un incontro che sottolinea l’importanza del dialogo tra la Nazionale e i club per la crescita del calcio italiano.

Il tecnico ha assistito con attenzione all’allenamento del Bologna, osservando da vicino la preparazione della squadra rossoblù e l’impegno dei singoli giocatori. Al termine della seduta, Gattuso ha avuto modo di salutare e scambiare qualche parola con i calciatori, prima di intrattenersi con lo staff tecnico per un confronto più approfondito.

Questa visita rientra in una strategia precisa della Federazione: rafforzare il legame con le squadre di club e avere un quadro completo dei potenziali convocati. Il tour di Gattuso è un segnale di come la Nazionale voglia costruire il suo futuro basandosi su un’attenta analisi dei giocatori che si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano. L’attenzione rivolta al Bologna, reduce da una stagione positiva e con una rosa di giocatori interessanti, dimostra l’importanza del lavoro svolto da società come quella emiliana.