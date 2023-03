Gattuso: «Vedo pochissimi italiani in Primavera e Youth League». Le parole dell’ex allenatore e calciatore rossonero

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di a Radio Anch’io sport in vista del match dell’Italia per le qualificazioni agli Europei di calcio e della mancanza di italiani nei settori giovanili. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«L’Italia è più forte dell’Inghilterra? L’Inghilterra si deve sempre temere. Ma Mancini ha fatto un grandissimo lavoro. Siamo rimasti fuori dal Mondiale per due rigori sbagliati. Il merito di Mancini è quello di aver dato uno stile alla squadra e una mentalità. Siamo in buone mani. Giusto chiamare un argentino in Nazionale come Retegui? Io non voglio fare polemica ma ultimamente, io non so allenando, seguo la Youth League e la Primavera, e vedo pochissimi italiani. Diventa tutto difficile così. Bisogna ripartire da queste cose. I giovani di oggi giocano meno perché non si gioca più per strada o in parrocchia. Quando vedo Primavere o Allievi Nazionali con due-tre italiani e tutti stranieri, bisogna fare una riflessione”. Cosa pensa della Salernitana? “Bisogna fare i complimenti alla società guidata da Iervolino – aggiunge Gattuso – che è entrata riuscendo subito ad incidere. Ci ha messo tanti soldi, sta costruendo un centro sportivo e bisogna dargli i giusti meriti anche per le idee ben chiare. E’ una squadra ben costruita, che sta giocando bene con Paulo Sousa, provando a comandare il gioco e sistemando la fase difensiva. Possono fare solo bene»