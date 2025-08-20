MN24 – Gattuso, la visita a Milanello del CT della Nazionale è iniziata: assieme a lui anche Buffon e Bonucci. Le ultimissime sui rossoneri

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, prosegue il suo tour conoscitivo nei centri sportivi dei club di Serie A. Dopo aver fatto tappa all’Atalanta e all’Udinese, oggi è stata la volta di un ritorno a casa: Milanello. Un appuntamento speciale per Gattuso, che nel centro sportivo rossonero ha scritto pagine indimenticabili della sua carriera, prima da calciatore e poi da allenatore.

Come appreso dalla redazione di Milannews24, l’ex allenatore dello Spalato è arrivato a Milanello in compagnia di uno staff d’eccezione. Con lui il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, e i suoi assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci. La presenza di figure così iconiche del calcio italiano non è passata inosservata e ha suscitato grande curiosità.

La visita di Gattuso rientra nel piano della Federazione di rafforzare il legame tra la Nazionale e i club di Serie A. L’obiettivo è quello di monitorare da vicino lo stato di forma dei calciatori, valutare i giovani talenti e scambiare idee con gli staff tecnici delle squadre. Per il CT, tornare a Milanello significa ritrovare volti noti e respirare l’aria di un ambiente che conosce alla perfezione. L’incontro con la dirigenza e con mister Allegri rappresenta un’occasione preziosa per fare il punto della situazione sui giocatori del Milan e sull’andamento della squadra.

Questo tipo di iniziative sono fondamentali per creare una sinergia tra i club e la Nazionale, in vista dei prossimi impegni ufficiali. Gattuso vuole che il suo gruppo sia coeso e preparato, e le visite come quella odierna sono un passo in questa direzione.