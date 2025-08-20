Gattuso torna a Milanello, attesa alle stelle per il CT della Nazionale: prima visita dell’ex allenatore del Milan. Le ultimissime

Il tour di Gennaro Gattuso nei centri sportivi dei club di Serie A è entrato nel vivo. Il commissario tecnico della Nazionale, che esordirà sulla panchina azzurra venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, ha fatto visita ieri mattina all’Atalanta. Accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, Gattuso è stato accolto al Centro Bortolotti di Zingonia dai vertici societari nerazzurri.

La visita ha incluso l’assistenza alla seduta di allenamento della squadra, un’occasione per il CT di osservare da vicino il lavoro del tecnico Ivan Jurić e dei calciatori dell’Atalanta. Un’opportunità preziosa per confrontarsi con lo staff tecnico e per farsi un’idea più chiara del potenziale dei singoli giocatori in vista delle prossime convocazioni. Il tour di Gattuso, che ha già toccato club come Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio, Sassuolo e Udinese, dimostra la sua volontà di costruire un rapporto diretto con le società e di monitorare costantemente i talenti del nostro campionato.

Il Ritorno a Casa: Gattuso Visita il Milan

La tappa più attesa del tour avverrà oggi. Gattuso farà visita al Milan, il club di cui è stato una bandiera da calciatore e che ha anche guidato nella veste di allenatore dal 2017 al 2019. Per lui, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, in quel centro sportivo che lo ha visto protagonista di mille battaglie e trionfi. L’incontro con la dirigenza e con il tecnico Massimiliano Allegri sarà un momento di grande significato, sia per il passato che li lega che per il futuro del calcio italiano. La visita a Milanello non sarà soltanto una formalità, ma un’ulteriore occasione per Gattuso di confrontarsi con un ambiente che conosce alla perfezione e di osservare da vicino lo stato di forma dei giocatori rossoneri.