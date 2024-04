Gatti carica la Juve: «In un mese e mezzo ci giochiamo la vita, queste vittorie...»

Il difensore della Juve, Federico Gatti, suona la carica al termine del match vinto contro la Fiorentina grazie ad un suo gol

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Juve Fiorentina, Federico Gatti carica i bianconeri in vista di questo finale di stagione. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata alla vittoria in campionato ed insegue il Milan in classifica.

GOL DA TRE PUNTI – «Vittoria importantissima dopo due mesi difficilissimi. Queste vittorie ci danno tanto morale. Manca un mese e mezzo dove ci giochiamo la vita, dobbiamo farci trovare punti pensando partita dopo partita».

L’INTERVISTA COMPLETA A GATTI.