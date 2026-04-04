Gasperini sulla crisi della Nazionale: «Il problema è strutturale, non di nomi. Non risolvi cambiano presidente…»

Gasperini, il tecnico della Roma analizza il fallimento azzurro alla vigilia della sfida con l’Inter: ecco le sue parole

Il dibattito sul futuro del calcio italiano si arricchisce di una voce autorevole e critica. Alla vigilia del big match contro i nerazzurri, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha espresso il suo pensiero sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, sottolineando come il declino del movimento non sia imputabile a singoli individui, ma a una carenza di sistema. Per il tecnico giallorosso, la soluzione non risiede nel semplice avvicendamento di cariche istituzionali o tecniche, ma in una ricostruzione profonda delle fondamenta.

L’analisi di Gasperini evidenzia un paradosso tutto italiano: una passione e una storia enormi che non riescono più a produrre risultati d’eccellenza. «Non è cambiando presidente o allenatore che risolvi, il problema del calcio in Italia è strutturale. Va ricreato un sistema convincente che produca calciatori e una nazionale adeguata. Sono tre volte di fila che non andiamo ai Mondiali, non è un problema unico. È un sistema che non funziona, perché c’è una base enorme, molto più grande di altri paesi che vanno ai mondiali, ci sono strutture, c’è storia di calcio da sempre, ma non basta più forse».

Gasperini, la candidatura come CT? «Serve una visione, non un singolo allenatore»

Inevitabilmente, il profilo di Gasperini è finito nella lista dei possibili successori per la panchina azzurra dopo l’addio di Gattuso. Tuttavia, il tecnico ha preferito spostare l’attenzione sulla necessità di un progetto a lungo termine piuttosto che sulle ambizioni personali, difendendo al contempo l’impegno profuso dai calciatori nell’ultima, sfortunata spedizione in Bosnia.

«È un momento in cui vengono fatti tanti nomi, ma il problema non riguarda una posizione. Serve una visione, un riassetto, è molto più importante di un singolo allenatore. Non credo che d’improvviso si sia disimparato a giocare a calcio in Italia, no? Abbiamo avuto un passato pazzesco. Ma e poi devo dire anche a questi ragazzi l’altra sera hanno dato tutto». Parole che sanno di investitura per una riforma globale, mentre la sua Roma si prepara a dare battaglia a San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu per tenere viva la corsa Champions.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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