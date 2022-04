Gasperini: «Siamo noi e la Roma in Europa, lo avvertiamo come un bell’impegno per dare un contributo alla Serie A»

Le frecciatine del tecnico dell’Atalanta, Gasperini, in conferenza stampa: «Siamo noi e la Roma in Europa, lo avvertiamo come un bell’impegno per dare un contributo alla Serie A»

Gian Piero Gasperini ha lanciato alcune frecciatine in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il Lipsia. Ecco le sue parole:

«Quando siamo partiti sembravamo che dovevamo giustificare il ranking, per la nostra presenza nelle coppe. Ci siamo comportati sempre bene, perlomeno non siamo stati un peso, ora in questo momento siamo noi e la Roma in Conference, lo avvertiamo come un bell’impegno per dare un contributo alla Serie A».