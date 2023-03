Gasperini: «Contro il Milan avevamo fatto un ottima prestazione, Champions…». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini è ritornato sul match contro il Milan e sulla corsa Champions. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

«Se l’unico obiettivo della squadra è qualificarci alla Champions, se è l’unico metro di giudizio, allora mi faccio da parte. Siamo in alto da 27 giornate su 27 e non era mai successo che occupassimo stabilmente la parte alta della classifica, ma rimontare punti alle squadre davanti a noi è difficile. Se mi chiedete se sia possibile qualificarci, rispondo che non lo so. C’è stato un po’ di tutto in questa partita, ma il carattere in un contesto simile è decisivo. Ci sarebbe stato da abbattersi e demoralizzarsi. Il primo tempo è stato molto buono, ma abbiano concretizzato nel secondo Hojlund e Lookman nell’andata sono stati protagonisti, Muriel e Zapata stasera hanno fatto molto bene. Con Pasalic fanno reparto: anche se c’era poco da cambiare, perché la squadra stava facendo molto bene, la possibilità di avere tutti quanti gli attaccanti a disposizione può e deve essere sfruttata. 27 tiri oggi, con l’Udinese erano stati 20: quando ci esprimiamo così, c’è da essere contenti. Ma anche col Napoli e prima col Milan avevamo fatto ottime prestazioni»