Gasperini a DAZN: «Grande rammarico. Dybala la nostra più grande perdita, ci manca questo rispetto alle altre big. Galeone? Questo è il più grande insegnamento che mi ha lasciato»

2 minuti ago

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Roma, Gasperini, allenatore del club giallorosso, ha dichiarato:

«Sono andate bene davvero tante cose. Questa è la strada che vogliamo e voglio percorrere. Siamo molto rammaricati per il risultato ma siamo anche consapevoli di poter fare tanti punti in futuro giocando in questo modo. Abbiamo fatto tutto bene se non le conclusioni. Abbiamo costruito molto e sofferto. Faccio fatica sotto quell’aspetto a trovare delle cose negative: siamo arrabbiati per il risultato. Purtroppo si sbagliano anche i rigori e le occasioni per pochissimo. Rigore? Pesa molto l’infortunio di Dybala, penso rientrerà dopo la sosta. Dispiace perché stava facendo partite importanti da giocatore importante qual è. Questo è l’aspetto più brutto della serata. Globalmente la squadra c’è: sbagliare 4 rigori su 5 ci ha penalizzato. Vedo che tante squadre ricorrono alle mischie nel finale per fare dei punti: a noi manca questo. Galeone? Ricordo una partita che giocavamo a Pisa per raggiungere la promozione. Nel finale della partita ho fatto 3-4 palloni all’indietro e lui mi disse: ‘non ricorriamo a questi mezzi per fare punti’. Questo forse è il più grande insegnamento».

