Gasperini analizza gli ultimi risultati: «Ottimo il punto col Milan», poi la lamentela per il calendario

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in vista dell’impegno in Europa League con lo Sporting, ricorda il pari contro il Milan

Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Sporting Lisbona Atalanta, andata degli Ottavi di Finale di Europa League, il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, volge lo sguardo ai recenti risultati in campionato tra cui il pareggio contro il Milan e le sconfitte contro Inter e Bologna.

PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo punto col Milan, abbiamo perso con l’Inter ma con questa Inter ci sta, e abbiamo perso purtroppo col Bologna, una partita che ci rimane tanto rammarico per come si è sviluppata. Speravamo di fare un altro risultato. Questa è un’altra competizione, si riparte. L’unico problema per noi è dover fare partite di questo livello in tempi troppo ravvicinati».