Garlando: «Errore clamoroso, ma il Milan e Pioli hanno stile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Luigi Garlando, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’errore arbitrale in Milan Spezia

Il giornalista Luigi Garlando, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’errore arbitrale in Milan Spezia e della reazione della squadra rossonera:

«Non meno clamoroso del risultato è stato l’errore dell’arbitro Serra che non ha concesso il vantaggio al Milan cancellando un gol di Messias in pieno recupero. Ora parleremmo di un 2-1 per il Milan. Assurdo un errore del genere nel calcio del 2022, in cui il Var traccia linee per sorprendere unghie di piede in fuorigioco. Errare è umano, ma il Diavolo ci ha rimesso 3 punti e forse qualcosa di più in prospettiva scudetto . Applausi a Pioli e al club per l’eleganza con cui hanno assorbito il torto. I giocatori, alla fine, hanno consolato l’arbitro affranto. È in queste occasioni che si misura lo stile. Il Milan ce l’ha».