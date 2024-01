Gallucci sicuro sul futuro di Pioli: «Permanenza al Milan? La vedo dura, ma…». Le parole del styleconsultant e blogger

Frank Gallucci ha parlato ai microfoni di Sportitalia del futuro di Stefano Pioli al Milan. Ecco le parole del styleconsultant e blogger:

PAROLE – «Domani sarò a vedere il Milan? Vediamo, ancora non lo so. Avanti ancora con Pioli l’anno prossimo? La vedo dura, potrebbe essere finito un ciclo. Conte sarebbe il sogno, poi bisogna vedere se dal tavolo della proprietà sono disposti a mettere tanti soldi nel mercato per un nuovo progetto»