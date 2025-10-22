Galliani, il ritorno romantico al Milan si complica: silenzio dopo la stretta di mano con Cardinale. Il nodo è il ruolo? La situazione

Galliani, si complica il romantico ritorno del dirigente brianzolo al Milan? Il nodo da sciogliere è quello relativo al ruolo

L’ipotesi di un romantico ritorno di Adriano Galliani al Milan continua ad affascinare i tifosi, richiamando alla mente un’era straordinaria, ricca di successi (8 Scudetti e 5 Champions League). Come analizzato da calciomercato.com, il solo nome del dirigente brianzolo genera forti sentimenti in chi desidera un rinnovato spessore internazionale e un peso politico per l’attuale dirigenza.

Galliani, l’input di Ibrahimovic

La miccia sul possibile ritorno del “Condor” era stata accesa da Zlatan Ibrahimovic, che aveva suggerito l’opzione a Gerry Cardinale. L’incontro sullo yacht di Flavio Briatore in Sardegna e la successiva stretta di mano che sanciva un accordo di massima sono cronaca recente. Tuttavia, il “silenzio assordante” delle ultime settimane ha gettato qualche dubbio su un secondo capitolo rossonero.

Un evento chiave è stata l’uscita di scena di Galliani dal Monza il 25 settembre, dopo il passaggio di proprietà a Beckett Layne Ventures. Il dirigente ha gentilmente declinato la carica di presidente offertagli, probabilmente convinto che l’accordo con Cardinale si sarebbe concretizzato rapidamente. Da quella data, però, “si è mosso poco o niente”.

Il problema è il ruolo?

Dagli uffici di Casa Milan non arrivano notizie nette sul ritorno di Galliani, ma neppure smentite. Questo, secondo calciomercato.com, è un segnale chiaro di come la trattativa sia ancora fluida ma in una fase di riflessione. Allegri e Ibrahimovic sarebbero entusiasti di tornare a lavorare con l’amico Galliani, ma la decisione non dipende solo da loro.

Il nodo cruciale che blocca l’ufficialità è il ruolo che Galliani dovrebbe assumere. L’esperto dirigente non può tornare solo per mansioni di rappresentanza. Non potendo ricoprire le poltrone di AD e Presidente (ben salde per Furlani e Scaroni), si era ipotizzato per lui un ruolo da super consulente della proprietà. Nonostante ci sia ancora tempo per trovare la migliore soluzione, allo stato attuale, ci sono “meno certezze” su un “Galliani bis” al Milan.