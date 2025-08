Galliani Milan, Schira conferma: «Il ritorno è più che una suggestione, ecco chi sta lavorando attivamente all’accordo»

Galliani Milan, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato i dialoghi in corso per il ritorno dello storico AD

Il mondo del calcio è in fermento per una notizia che sta circolando con insistenza e che, a quanto pare, non è una semplice voce di corridoio: il clamoroso ritorno di Adriano Galliani all’AC Milan in autunno. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una suggestione romantica per i tifosi rossoneri, sta prendendo sempre più le sembianze di una solida realtà, destinata a riscrivere il futuro del club.

La conferma arriva direttamente dalle colonne di Nicolò Schira, giornalista sportivo di riconosciuta affidabilità, che ha rivelato dettagli cruciali. Secondo Schira, infatti, “C’è già stato un incontro qualche settimana fa a Saint-Tropez con Cardinale“. Questo vertice, avvenuto in una località simbolo del lusso e della discrezione, sottolinea la serietà e l’importanza delle discussioni in corso. Non si tratta, dunque, di conversazioni informali o di tentativi isolati, ma di un confronto diretto tra le alte sfere del club e una figura storica come Galliani.

Il suo attuale ruolo al Monza, squadra che ha saputo portare dalla Serie C alla Serie A con grande maestria, viene descritto da Schira come “più di rappresentanza e destinato a concludersi a Settembre”. Questo dettaglio è fondamentale perché indica una tempistica chiara per il suo disimpegno dal club brianzolo, aprendo di fatto la strada a un nuovo capitolo professionale. La sua esperienza e la sua visione strategica sono state cruciali per il Monza, ma è evidente che la chiamata del Milan abbia un peso specifico e un richiamo emotivo incomparabili.

Il legame tra Galliani e il Milan è un amore indissolubile, una storia decennale fatta di trionfi memorabili, colpi di mercato leggendari e una passione viscerale per i colori rossoneri. La citazione di Schira “Certi amori non finiscono…” riassume perfettamente il sentimento che lega l’ex amministratore delegato al club di Via Aldo Rossi. Un legame che trascende le cariche e le posizioni, radicato nella storia e nell’anima stessa della squadra.

Il suo eventuale ritorno, sebbene le modalità esatte e il ruolo specifico siano ancora da definire, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello nella nuova era del Milan. Una era che ha visto l’arrivo di nuovi volti chiave nella dirigenza e nello staff tecnico. Ricordiamo, infatti, che il nuovo Direttore Sportivo del Milan è Tare, figura di grande esperienza e competenza nel panorama calcistico internazionale, già artefice di successi in altri club. Al suo fianco, a guidare la squadra dalla panchina, c’è il nuovo allenatore del Milan, Allegri, un tecnico che non ha certo bisogno di presentazioni, avendo già conquistato titoli e successi con i rossoneri in passato.

L’arrivo di Galliani potrebbe dunque completare un quadro dirigenziale solido e ambizioso, portando in dote non solo la sua vastissima rete di contatti e la sua ineguagliabile conoscenza del mercato, ma anche quella mentalità vincente che per decenni ha caratterizzato il Milan di Berlusconi. La sua capacità di negoziare, di individuare talenti e di gestire le dinamiche di un grande club sono qualità che pochi possono vantare.

In un calcio sempre più competitivo e globale, la combinazione tra la visione strategica di Cardinale, l’esperienza di Tare, la competenza tattica di Allegri e il genio manageriale di Galliani potrebbe davvero proiettare il Milan verso un futuro di nuovi successi e di rinnovato splendore. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’autunno, con la speranza di rivedere presto il “Condor” a Casa Milan, pronto a rimettere le sue preziose ali al servizio del Diavolo.