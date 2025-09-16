Galliani Milan, conferme importantissime sul ritorno! Tempistiche e novità sul ruolo dello storico AD rossonero

Galliani Milan, arrivano conferme importantissime sul ritorno dello storico AD brianzolo in rossonero: ruolo e tempistiche

Il calcio italiano è in fermento, e al centro dell’attenzione c’è una notizia che sta facendo sognare i tifosi milanisti: il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. L’attuale vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, retrocesso in Serie B, sembra sempre più vicino a rimettere piede a Casa Milan, in un’operazione che riporterebbe uno dei dirigenti più vincenti della storia rossonera. La notizia, alimentata da indiscrezioni e retroscena, ha il sapore di un “ritorno al futuro” per un club che sta cercando di ritrovare la sua identità vincente.

Le voci su un ritorno di Galliani circolano da settimane, ma ora i tempi sembrano farsi più concreti. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Calciomercato.com, il closing per la cessione del Monza da Fininvest al fondo statunitense Beckett Layne Ventures è imminente. Questo passaggio di proprietà, che libererebbe Galliani dai suoi impegni con il club brianzolo, è il primo e fondamentale passo per il suo rientro in rossonero. Il fondo americano ha già scelto Mauro Baldissoni e Nicolas Burdisso come dirigenti, segnale che la transizione è in atto.

Le sensazioni sono sempre più positive. A confermare l’ottimismo è stato anche l’esperto di mercato Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano. Moretto ha rivelato che un accordo di massima tra le parti sarebbe già stato raggiunto in estate, una stretta di mano e una promessa verbale. Un retroscena confermato anche dal Corriere dello Sport, che in passato aveva parlato di un incontro in Costa Azzurra tra Galliani e il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, con il consenso di Zlatan Ibrahimovic. Questo patto informale sembra destinato a diventare ufficiale non appena si completerà la cessione del Monza. Lo stesso Galliani si è detto convinto che ci siano tutti i presupposti per un ritorno, rendendo l’attesa ancora più palpabile.

Ma quale sarebbe il ruolo di Galliani in questo nuovo Milan? Secondo le indiscrezioni, potrebbe assumere la carica di head of football (capo del calcio). Questa posizione, se confermata, lo vedrebbe responsabile della gestione dell’area sportiva del club. In questo modo, non entrerebbe in conflitto con il presidente rossonero, Paolo Scaroni, che manterrebbe il dossier stadio e i compiti di rappresentanza istituzionale. La sinergia tra le varie figure dirigenziali sembra essere la chiave per un futuro di successo.

L’eventuale arrivo di Galliani andrebbe ad affiancarsi alle novità già annunciate in casa Milan. La società ha già nominato Igli Tare come nuovo direttore sportivo e ha affidato la panchina a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, un volto noto e vincente che ha già avuto successo al club. Un triumvirato di esperienza che potrebbe riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il ritorno di Galliani, con la sua competenza e la sua passione, aggiungerebbe un tassello fondamentale a un organigramma già solido, dimostrando la volontà della proprietà di puntare su figure di alto profilo per la ricostruzione del club.