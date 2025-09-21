Galliani Milan, l’ultimo indizio avvicina il ritorno dello storico AD! Cosa manca per la definitiva fumata bianca

Galliani Milan, c’è un importante indizio che avvicina il ritorno dello storico AD in rossonero: cosa manca la fumata bianca

La partita tra Monza e Sampdoria, valida per la quarta giornata di Serie B, è più di un semplice scontro calcistico. È il palcoscenico di un potenziale cambio di rotta per una delle figure più influenti del calcio italiano: Adriano Galliani. Nonostante il Monza abbia ambizioni di immediata risalita in Serie A, con 4 punti nelle prime tre gare, l’assenza del suo storico dirigente è un segnale che non passa inosservato. Galliani, infatti, non era presente né alla prima partita casalinga contro il Mantova, né alle successive trasferte, compresa l’ultima sconfitta contro l’Avellino. Questa assenza non è casuale e, come riportato da Calciomercato.it, nasconde un imminente addio al club brianzolo.

Il Monza sta vivendo un momento di transizione societaria. L’ingresso del fondo Beckett Layne Ventures, che ha nominato l’ex dirigente della Roma Baldissoni come punto di riferimento, ha di fatto spogliato Galliani del suo potere esecutivo. Il closing, atteso per la fine del mese, segnerà la fine del suo legame con il club. Dopo l’era Fininvest, l’ex Amministratore delegato del Milan si prepara a una nuova svolta, e la sua prossima destinazione sembra essere proprio la sua vecchia casa.

Da settimane, infatti, si moltiplicano le voci di un ritorno di Galliani nella dirigenza del Milan. In questo nuovo capitolo della sua carriera, Galliani non ricoprirebbe più il ruolo di AD, ma quello di super consulente di Gerry Cardinale. Un ruolo di alto profilo, che testimonia la stima e l’influenza che ancora detiene nel mondo del calcio. Le voci su questo clamoroso ritornosono alimentate da figure di spicco all’interno del club rossonero. Zlatan Ibrahimovic, una delle leggende del Milan, spinge per il suo arrivo, riconoscendo in lui un’esperienza e una visione uniche. Anche l’attuale allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha un legame speciale con Galliani e sarebbe felice di lavorare nuovamente con lui. L’attuale direttore sportivo del Milan è Igli Tare.

Nonostante le smentite di rito da parte di Galliani, che ha negato un ritorno al Milan, la situazione resta in continua evoluzione. Le sue assenze, sempre più frequenti, dalle partite del Monza sono il segnale più evidente che qualcosa sta cambiando. La sua lunga e fortunata avventura in Brianza, culminata con la storica promozione in Serie A, sembra giunta al capolinea. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del dirigente, che potrebbe tornare a lavorare per il Milan, il club con cui ha vinto tutto e scritto pagine di storia.

Il possibile ritorno di Galliani al Milan è un evento che sta già scatenando un grande dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, a testimonianza di quanto la sua figura sia ancora centrale nel calcio italiano.