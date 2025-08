Galliani Milan atto II: ritorno praticamente definito, ruolo e tempistiche per l’ufficialità. Spunta il retroscena

Galliani Milan, ci siamo per il grande ritorno dello storico AD: ufficialità prevista per la metà del mese di settembre. Tutti i dettagli

Il Milan è a un passo da un ritorno storico che potrebbe ridare al club quel peso politico e quella influenza che molti ritengono siano venute meno negli ultimi anni. Stiamo parlando di Adriano Galliani, lo storico dirigente che ha segnato un’epoca d’oro per i colori rossoneri. L’indiscrezione, riportata dal Corriere dello Sport, parla di un incontro cruciale tra Galliani e Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan, un incontro che avrebbe messo d’accordo l’attuale management rossonero sulla sua figura.

La notizia ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi milanisti, che vedono in Galliani non solo un simbolo del passato glorioso, ma anche la figura giusta per affrontare le sfide future del club. Il suo rientro non sarà immediato: Galliani sarà libero a metà settembre, una volta completato il closing della cessione del Monza. Questo tempismo permetterà un passaggio di consegne ordinato e una pianificazione strategica per il suo nuovo ruolo.

Il ruolo chiave che Galliani è chiamato a ricoprire è quello di restituire peso politico al Milan. Un aspetto, questo, che in un calcio sempre più globalizzato e competitivo, è diventato fondamentale. La sua vasta esperienza, le sue numerose conoscenze e la sua abilità negoziale, maturate in decenni di carriera ai massimi livelli, saranno risorse inestimabili per il club di Via Aldo Rossi. Il Milan ha bisogno di una figura che sappia muoversi con destrezza nelle dinamiche federali, internazionali e nei rapporti con le altre società, aspetti in cui Galliani ha sempre dimostrato una maestria unica.

Questo potenziale ritorno si inserisce in un contesto di rinnovamento per il Milan. Non dimentichiamo che la società ha già operato scelte significative per il suo futuro: Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo, una figura che porterà la sua visione strategica e la sua competenza nell’individuare talenti e costruire squadre competitive. Accanto a lui, sulla panchina rossonera siede un altro volto noto e vincente: Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Allegri, con la sua esperienza e la sua capacità di gestire il gruppo, sarà fondamentale per plasmare la squadra e guidarla verso nuovi successi. L’arrivo di Galliani, quindi, completerebbe un quadro dirigenziale e tecnico di altissimo livello, con l’obiettivo chiaro di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La sinergia tra Galliani, Tare e Allegri sarà cruciale. Se Tare si occuperà della costruzione tecnica della squadra e Allegri della sua gestione in campo, Galliani avrà il compito di proteggere gli interessi del Milan nelle sedi opportune, di tessere relazioni strategiche e di assicurare che il club abbia la voce che merita nel panorama calcistico. Questa triade potrebbe rappresentare la formula vincente per il futuro rossonero.

Il Milan si prepara quindi a voltare pagina, con un occhio al glorioso passato e uno ben puntato verso un futuro di successi. Il potenziale ritorno di Galliani è un segnale forte delle ambizioni del club e della volontà di Cardinale di circondarsi delle migliori professionalità per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’attesa per metà settembre è palpabile, in quanto segnerà l’inizio di una nuova era per il Diavolo.