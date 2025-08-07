Galliani Milan, quando avverrà il suo ritorno? Matteo Moretto ha fatto il punto rilasciando un’indicazione importantissima. Le ultimissime

Le voci si rincorrono e ora trovano conferme significative: Adriano Galliani potrebbe presto tornare a far parte del Milan. Dopo 31 anni di storia condivisa e 29 trofei vinti, l’uomo che ha segnato un’epoca al fianco di Silvio Berlusconi è pronto a riabbracciare i colori rossoneri. La notizia, riportata da Matteo Moretto, è di quelle che fanno sognare i tifosi, riportando alla mente i fasti di un passato glorioso.

Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe già stata una stretta di mano tra Gerry Cardinale e Galliani, a sancire la volontà reciproca di un ritorno. A 81 anni, Galliani non ha perso l’energia e la passione per il calcio, e il suo nome rimane sinonimo di successo per tutti i milanisti. Cardinale, consapevole del valore storico e della profonda conoscenza del mondo del calcio di Galliani, lo rivuole in società.

L’incontro tra le parti è stato descritto come un momento per “gettare le basi per un futuro insieme”, dimostrando che l’intenzione è seria e concreta. Il nodo da sciogliere, al momento, riguarda il ruolo specifico che Galliani andrà a ricoprire. Le indiscrezioni parlano di una posizione da “superconsulente”, una figura di alto profilo che potrebbe affiancare l’attuale dirigenza, portando la sua esperienza e la sua saggezza accumulata in decenni di carriera. Non si tratterebbe, quindi, di un ruolo operativo con poteri esecutivi, ma di una presenza strategica e di forte impatto.

Il ritorno di Galliani, insomma, sembra ormai cosa fatta dal punto di vista dell’intesa. Restano da definire soltanto gli ultimi passaggi formali per ufficializzare quello che si preannuncia come un grande e attesissimo ritorno in rossonero. I tifosi attendono con trepidazione di scoprire quale sarà l’effettivo incarico e di vedere nuovamente uno dei protagonisti più importanti della storia del Milan seduto tra i banchi della dirigenza