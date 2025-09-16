Galliani Milan, Moretto conferma tutto! Indiscrezione pesantissima sul futuro del dirigente brianzolo

Galliani Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha confermato l’imminente ritorno in rossonero dello storico AD

Il mondo del calcio e, in particolare, l’universo milanista, è in fermento. Le voci su un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan si fanno sempre più insistenti, alimentando le speranze dei tifosi che lo hanno visto come l’artefice di successi epocali. Dopo anni di assenza, la sua figura carismatica e la sua profonda conoscenza del calcio potrebbero nuovamente fare la differenza per i colori rossoneri.

Le Voci e le Conferme: Una Promessa Mantenuta?

A gettare nuova benzina sul fuoco è stato il noto giornalista Matteo Moretto, che in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione, svelando dettagli significativi. Moretto ha confermato che l’orientamento di Galliani è quello di tornare a Casa Milan, una decisione che si basa su una stretta di mano e una promessa verbale avvenuta già in estate. Le parole di Moretto sono inequivocabili:

“Si sta parlando tanto di un possibile ritorno di Galliani al Milan. In estate c’era stata una stretta di mano, una promessa verbale. Vi ribadisco anche oggi, 16 settembre, che mi confermano che l’orientamento è che Adriano Galliani possa tornare al Milan. I segnali che mi arrivano sono estremamente positivi, lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter tornare. Capiremo quando poi ci sarà il closing del Monza, che ha ritardato: arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Poi ci si aspetta, mi aspetto, che Adriano Galliani possa far ritorno al Milan. L’orientamento non è cambiato“.

Il Ruolo di Galliani nel Nuovo Milan

L’eventuale ritorno di Galliani non è visto come un semplice rientro, ma come un tassello fondamentale per il futuro del Milan. Si vocifera che il suo ruolo sarà cruciale, probabilmente al fianco del Direttore Sportivo Igli Tare, con cui lavorerà in sinergia per plasmare la rosa e rafforzare l’organigramma societario. La sua esperienza nel calciomercato e la sua capacità di condurre trattative complesse potrebbero rivelarsi decisive per la squadra di Massimiliano Allegri.

Le Incognite e le Aspettative: Il Ritorno del Condor

Il nodo principale che lega il futuro di Galliani a quello del Milan è il closing del Monza, club di cui è attualmente amministratore delegato. Sebbene il processo abbia subito dei ritardi, la sua conclusione sembra imminente. Non appena la transizione sarà completata, si apriranno le porte per il ritorno del Condor a San Siro.

L’attesa è palpabile e la curiosità cresce di ora in ora. Un ritorno di Galliani non sarebbe solo un colpo di scena mediatico, ma un segnale forte e chiaro della volontà del Milan di tornare a essere un gigante del calcio mondiale. La partnership con Tare e Allegri potrebbe essere la chiave di volta per un nuovo ciclo vincente, riportando il Milan ai fasti di un tempo. Il tempo dirà se la promessa verrà mantenuta e se Galliani tornerà a essere il protagonista indiscusso del mercato rossonero.