Galliani Milan, scende in campo Cardinale? Il numero uno di RedBird decisivo per l’eventuale ritorno dello storico AD. Ecco perchè

Galliani Milan, sarà Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ad avere l’ultima parola sull’eventuale ritorno in dirigenza dello storico AD

In casa Milan, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha acceso il dibattito con un’analisi incisiva sulle recenti e future mosse dirigenziali del club rossonero. In un suo commento, Pellegatti ha sottolineato come la ricostruzione in atto, fortemente voluta dalla proprietà di RedBird con base a New York, sia un progetto a lungo termine. Questo percorso è stato avviato con l’assunzione di un Direttore Sportivo di comprovata esperienza e preparazione come Igli Tare e l’arrivo in panchina di uno dei migliori allenatori europei, Massimiliano Allegri, il cui obiettivo è riportare il Milan ai vertici del calcio continentale.

Il Ruolo di Adriano Galliani e la Ristorazione Milanista

Secondo Pellegatti, il passo successivo e cruciale per il Milan è colmare una lacuna politica che ha indebolito il club a livello sia italiano che europeo. Per risolvere questa problematica, la dirigenza sembra orientata verso un ritorno al passato, in un’ottica di restaurazione più che di rivoluzione. L’uomo individuato per questo ruolo di primissimo piano è Adriano Galliani, definito scherzosamente da Pellegatti come il “MBAPPÉ dei dirigenti italiani ed europei”. La scelta, che spetta esclusivamente a Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, è dettata dalla necessità di riaffermare il grande rispetto verso uno dei club più iconici del mondo e riscoprire gli antichi valori che hanno contraddistinto la storia rossonera. La possibile data del ritorno, come suggerisce Pellegatti, potrebbe essere il 29 settembre, una data simbolica legata all’acquisizione del Monza e al compleanno dell’indimenticato Presidente Berlusconi. La condizione necessaria per il suo ritorno è il closing del Monza, che renderebbe Galliani un dirigente libero da vincoli contrattuali.

Nuovi Scenari Manageriali e Prospettive Future

Il ritorno di Adriano Galliani non sarebbe un evento isolato, ma il primo passo verso un ambizioso progetto che potrebbe portare a nuovi assetti manageriali. L’idea, come riportato da Pellegatti, è quella di una holding o una NewCo in cui Gerry Cardinale mantenga un ruolo centrale, affiancato eventualmente dalla famiglia Steinbrenner, proprietaria del celebre marchio degli Yankees. Questa partnership con un brand così famoso a livello globale rafforzerebbe ulteriormente la presenza del Milan sul palcoscenico internazionale. La grande ambizione di questo progetto, che Pellegatti spera possa vedere la luce “relativamente presto”, è quella di restituire al club la sua potenza politica e il suo prestigio, valori che sono stati al centro della sua storia sin dai tempi dei Presidenti Umberto Trabattoni, Andrea Rizzoli, Franco Carraro e, ovviamente, Silvio Berlusconi. In sintesi, il giornalista conclude con una forte affermazione: non rivedere Adriano Galliani a Casa Milan sarebbe, a suo avviso, un’opportunità “PERSISSIMA”, un neologismo che sottolinea la gravità di una scelta che, se non fatta, potrebbe compromettere il futuro del Milan.