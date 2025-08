Galliani Milan, le possibilità di un suo ritorno sono vive? Quanto successo nelle ultime ore… Ultimissime notizie sui rossoneri

Le recenti voci su un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan, inizialmente trattate come semplici indiscrezioni, stanno prendendo sempre più piede. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Tuttomercatoweb.com, l’ex amministratore delegato rossonero, ora al timone del Monza, avrebbe incontrato Gerry Cardinale, proprietario del club.

L’incontro tra i due non è passato inosservato e ha alimentato le speranze di molti tifosi milanisti che vedono in Galliani una figura storica e un grande conoscitore delle dinamiche calcistiche. Le indiscrezioni, tuttavia, specificano che il suo eventuale ruolo non sarebbe legato all’area sportiva, gestita dall’attuale dirigenza, ma si concentrerebbe su mansioni di carattere più istituzionale e di rappresentanza.

Galliani potrebbe quindi tornare a ricoprire un ruolo operativo, ma in un’altra veste, sfruttando la sua enorme esperienza e la fitta rete di contatti che ha costruito in oltre trent’anni di carriera nel mondo del calcio. La sua figura sarebbe fondamentale per la gestione dei rapporti con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali, un aspetto cruciale che richiede competenza e autorevolezza.

L’idea di avere un personaggio come Galliani al fianco di Cardinale e del management attuale è vista come un’opportunità per rafforzare la struttura societaria, riportando in società una figura di spicco che conosce perfettamente l’ambiente e le sue dinamiche. Per il Milan, si tratterebbe di un ritorno al passato, ma con una prospettiva proiettata al futuro, unendo la tradizione e la storia del club con le nuove ambizioni della proprietà americana.