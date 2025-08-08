Connect with us

Galliani Milan, tutto pronto per il suo grande ritorno: stretta di mano con Cardinale e nuovo ruolo. Tutti i dettagli

10 minuti ago

Galliani

Galliani Milan, tutto pronto per il suo grande ritorno: stretta di mano con Cardinale e nuovo ruolo. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a un clamoroso ritorno che ha il sapore della storia. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima tra Gerry Cardinale e Adriano Galliani per il ritorno di quest’ultimo in rossonero. Si parla di una vera e propria “stretta di mano” che ha sancito l’accordo, gettando le basi per un futuro nuovamente insieme.

L’operazione riguarda un vero e proprio pezzo di storia del club. A 81 anni, Adriano Galliani è una figura iconica del Milan, dove ha trascorso 31 anni vincendo ben 29 trofei. È stata proprio la volontà di Cardinale a spingere per questo rientro, riconoscendo il valore e l’esperienza inestimabile di una figura del suo calibro.

Se l’intesa tra le parti è già stata raggiunta, manca ancora la definizione di un ruolo preciso. Moretto parla di un possibile incarico da “superconsulente”, ma bisognerà attendere i prossimi giorni per avere maggiori dettagli sul tipo di percorso che Galliani intraprenderà. Al momento, si tratta solo di passaggi formali necessari per definire i contorni di questo grande ritorno in rossonero. L’attesa è alta per capire come una figura storica come quella di Galliani si integrerà nel nuovo progetto del Milan, pronto a riaccogliere uno dei suoi dirigenti più vincenti.

