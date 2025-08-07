Galliani Milan, ritorno dietro l’angolo! Spuntano clamorosi retroscena, c’è l’intreccio con Briatore. Cosa è successo

Galliani Milan, il ritorno dello storico AD rossonero è ormai dietro l’angolo: spunta il clamoroso intreccio con Flavio Briatore

Il possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan non è più una semplice speculazione, ma una prospettiva concreta che sta prendendo forma nel cuore della dirigenza rossonera. Le voci di corridoio, sempre più insistenti, dipingono un quadro in cui l’ex amministratore delegato, figura iconica dell’era berlusconiana, potrebbe riabbracciare i colori rossoneri in un ruolo di super consulente. Una mossa che, se concretizzata, segnerebbe un ritorno clamoroso e porterebbe con sé un’ondata di esperienza e profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto esperto di calciomercato, i principali sostenitori di questa operazione sarebbero due personaggi di spicco legati a RedBird Capital Partners, il fondo proprietario del Milan: Zlatan Ibrahimović e Flavio Briatore. La loro influenza e il loro peso specifico all’interno della società sembrano essere stati determinanti nel portare la questione all’attenzione di Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird. Il confronto diretto tra Galliani e Cardinale è stato descritto come “molto positivo”, lasciando intendere una reciproca sintonia e un potenziale terreno fertile per una collaborazione futura.

Il ruolo ipotizzato per Galliani sarebbe quello di un super consulente, una posizione che gli permetterebbe di mettere a disposizione la sua pluridecennale esperienza senza intaccare gli equilibri attuali della dirigenza. Questo significa che figure chiave come il presidente Paolo Scaroni e l’amministratore delegato Giorgio Furlani rimarrebbero “intoccabili” nei loro rispettivi incarichi. L’idea è quella di affiancare alla struttura esistente una figura di comprovata esperienza, capace di offrire consigli strategici, di navigare le complessità del calcio moderno e di agire come ponte tra le diverse anime del club.

L’arrivo di Galliani si inserirebbe in un contesto di significativi cambiamenti in casa Milan. È fondamentale ricordare che il club ha recentemente annunciato due nomine di rilievo: Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo, chiamato a costruire la rosa del futuro con una visione attenta al mercato internazionale e alle opportunità emergenti. Al suo fianco, in panchina, siederà Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che torna al Milan dopo anni di successi altrove, portando con sé una mentalità vincente e una profonda conoscenza dell’ambiente milanista. La combinazione di queste figure, unite all’eventuale ritorno di Galliani, potrebbe creare un mix esplosivo di esperienza, innovazione e pragmatismo, volto a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In sintesi, il possibile rientro di Adriano Galliani al Milan come super consulente rappresenta un capitolo intrigante nella storia recente del club. Supportato da figure influenti come Ibrahimović e Briatore, e con l’approvazione di Cardinale, questa mossa potrebbe infondere nuova linfa vitale e una dose massiccia di esperienza in un ambiente già in fermento per l’arrivo di Tare come DS e Allegri come allenatore. Il Milan del futuro sembra voler unire la saggezza del passato con le ambizioni del presente, puntando a costruire una squadra vincente e un futuro radioso.