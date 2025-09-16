Galliani Milan, l’ultima novità spiazza i tifosi! Clamoroso aggiornamento, non se lo aspettava nessuno

Galliani Milan, clamorosa novità sullo storico AD: difficile il ritorno in rossonero dell’attuale dirigente del Monza. I dettagli

A seguito delle ultime indiscrezioni di mercato e di società, il ritorno di Adriano Galliani al Milan sembra essere sempre più a rischio. Nonostante l’imminente addio dell’ex amministratore delegato al Monza, le possibilità di rivederlo a Casa Milan non sono così concrete come inizialmente ipotizzato, a meno di sviluppi inaspettati.

La svolta inaspettata: Galliani-Milan, un rapporto sempre vivo

La notizia, lanciata dal giornalista Pietro Balzano Prota, getta un’ombra su quello che per molti tifosi rossoneri era considerato un ritorno quasi certo. Il legame tra Galliani e il club meneghino non si è mai spezzato, mantenendosi saldo anche dopo l’addio nell’era Berlusconi. L’affetto e la stima reciproca, uniti alla necessità del Milan di ritrovare una figura di esperienza e conoscenza profonda del calcio italiano e internazionale, avevano fatto sognare un Galliani-bis. L’idea era quella di affidargli un ruolo strategico, non operativo come in passato, ma di consulenza e rappresentanza, in grado di affiancare l’attuale dirigenza e di riportare a Casa Milan quell’autorevolezza politica e sportiva che, secondo molti, è venuta meno negli ultimi anni. La sua profonda conoscenza delle dinamiche del calcio e la sua esperienza trentennale avrebbero rappresentato un valore aggiunto per il nuovo corso del club.

Il nuovo assetto societario: Tare e Allegri, le certezze del Milan

L’incertezza sul ritorno di Galliani si inserisce in un contesto societario in profonda evoluzione. Il Milan ha già definito i suoi punti fermi per il presente e il futuro: Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo, mentre Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore. Queste due figure rappresentano le colonne portanti del progetto tecnico. La nomina di Tare, ex dirigente della Lazio, è stata vista come una scelta di competenza e continuità con una gestione sportiva mirata e strutturata. Il suo lavoro è già iniziato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in Italia. Allo stesso tempo, il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina segna un’ulteriore svolta, un ritorno al passato per cercare di ritrovare la mentalità vincente che ha contraddistinto la sua prima esperienza in rossonero. In questo quadro, l’inserimento di una figura storica come Galliani richiederebbe un’attenta valutazione delle gerarchie e dei ruoli.

Le ragioni del rallentamento e il ruolo di Monza

Nonostante le voci, il ritorno di Galliani al Milan è diventato più complicato di quanto si potesse immaginare. La principale incognita è legata alla sua situazione attuale. Galliani lascerà il Monza solo a determinate condizioni, e il futuro del club brianzolo sembra ancora incerto. Fino a quando non ci sarà una definizione chiara della proprietà e del suo ruolo, ogni discorso con il Milan rimane in stand-by. Inoltre, la stessa dirigenza rossonera, pur apprezzando la figura di Galliani, sta valutando attentamente se il suo inserimento possa realmente giovare al nuovo progetto o se invece possa creare sovrapposizioni con i ruoli già assegnati a Igli Tare e a Massimiliano Allegri. Non è un segreto che la proprietà americana voglia procedere con una struttura manageriale ben definita, con ruoli e responsabilità chiare. Il rientro di un personaggio del calibro di Adriano Galliani, con il suo carisma e la sua storia, potrebbe alterare questo equilibrio e richiederebbe una ridefinizione delle dinamiche interne che il club sembra voler evitare. Pertanto, a meno di sorprese e di un cambio di rotta inatteso, il ritorno di Adriano Galliani al Milan, pur rimanendo una suggestione romantica per i tifosi, sembra essere, al momento, un’ipotesi a serio rischio.