Condividi via email

Galliani Milan, retroscena incredibile! Incontro avvenuto con Cardinale e… Ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, sotto la guida di Gerry Cardinale, sembra intenzionato a riabbracciare una delle sue figure più iconiche: Adriano Galliani. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è avvenuto un incontro decisivo tra i due, culminato con una stretta di mano che sancisce il ritorno dell’ex amministratore delegato in rossonero.

Galliani, all’età di 81 anni, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. Nei suoi 31 anni di militanza, ha contribuito alla conquista di ben 29 trofei, un palmarès che lo rende una figura storica e insostituibile nell’immaginario dei tifosi milanisti. Per Cardinale, il suo ritorno non è solo un omaggio al passato, ma anche un’importante mossa per il futuro della società.

Nonostante l’accordo di massima, il ruolo che Galliani andrà a ricoprire deve ancora essere definito nei dettagli. Le voci più insistenti parlano di un ruolo da “superconsulente“, una figura di alto profilo che potrebbe portare la sua vasta esperienza e competenza al servizio del club. Si attendono ora i passaggi formali per ufficializzare la sua posizione e definire con chiarezza il suo percorso. La certezza, per ora, è che il Milan ha fortemente voluto il suo ritorno e che l’intesa tra le parti è già stata raggiunta.